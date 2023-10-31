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Bloomberg заявило о переводе ВС Саудовской Аравии в режим боевой готовности

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/l94
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Саудовская Аравия перевела свою армию в режим боевой готовности после гибели четверых военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg в понедельник, 30 октября.

По информации информагентства, между Саудовской Аравией и хуситами из Йемена, относящимися к движению «Ансар Аллах», снова обострился конфликт. На прошлой неделе состоялось сражение между этими сторонами в юго-западной части провинции Джазан. В нем погибли четыре солдата саудовской стороны. Кроме того, армия Эр-Рияда перехватила ракету, которая, вероятно, была нацелена на территорию Израиля.

Однако, как подчеркивает Bloomberg, на достижение нужного уровня готовности армии потребуется время. Сейчас по стране работают системы противовоздушной обороны (ПВО), которые предотвращают возможность ракетных ударов по территориям государства.

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Ранее, 19 октября, сообщалось, что эсминец военно-морских сил (ВМС) США Carney перехватил три ракеты из Йемена в Красном море. Предполагалось, что конечной целью ракет должна была стать территория Израиля.

Перед этим, 27 февраля, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что конфликт в Йемене не закончится в ближайшее время.

В Йемене с лета 2014 года идет противостояние между правительственными силами и сторонниками «Ансар Аллах». С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.

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