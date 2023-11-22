Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах и вызовах ОДКБ

На внешнем периметре Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняется напряженная ситуация, заявил 22 ноября журналистам глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергей Алейник.

По его словам, южные границы ОДКБ одновременно «подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких как терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция».

Высокопоставленный дипломат отметил, что конфликт на Украине остается главным дестабилизирующим фактором в восточно-европейском регионе.

«Конфликт на Украине продолжает оставаться болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе», — цитирует его БелТА.

Также глава белорусского МИДа подчеркнул, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу», — подчеркнул белорусский министр.

Алейник отметил, что на заседании в Минске сторонам удалось провести обстоятельный и доверительный диалог. Главы МИД ОДКБ согласовали заявление об общих подходах к обеспечению безопасности в Евразии.

Ранее в ноябре США заявили о приостановке своего участия в ДОВСЕ с 7 декабря. В связи с этим в американской администрации допустили возможность внесения изменений в размещение сил в Европе для «защиты» НАТО.

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.