Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах и вызовах ОДКБ

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил об угрозах и вызовах ОДКБ
0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На внешнем периметре Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняется напряженная ситуация, заявил 22 ноября журналистам глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергей Алейник.

По его словам, южные границы ОДКБ одновременно «подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких как терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция».

Высокопоставленный дипломат отметил, что конфликт на Украине остается главным дестабилизирующим фактором в восточно-европейском регионе.

«Конфликт на Украине продолжает оставаться болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе», — цитирует его БелТА.

Также глава белорусского МИДа подчеркнул, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу», — подчеркнул белорусский министр.

Алейник отметил, что на заседании в Минске сторонам удалось провести обстоятельный и доверительный диалог. Главы МИД ОДКБ согласовали заявление об общих подходах к обеспечению безопасности в Евразии.

Ранее в ноябре США заявили о приостановке своего участия в ДОВСЕ с 7 декабря. В связи с этим в американской администрации допустили возможность внесения изменений в размещение сил в Европе для «защиты» НАТО.

Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ
Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023