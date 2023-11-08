Белый дом допустил изменение размещения сил в Европе после приостановки ДОВСЕ

США для «защиты» НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом 7 ноября заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается будущего размещения сил, я не буду говорить об этом с этого подиума. Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что США приостанавливают выполнения обязательств в рамках ДОВСЕ. Отмечается, что приостановление обязательств по этому документу «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

В свою очередь, в российском МИДе заявили, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

После этого заявление о решении приостановить участие в ДОВСЕ появилось на сайте Североатлантического альянса. Об этом также сообщили власти Великобритании. По словам главы британского МИДа Джеймса Клеверли, решение было принято в ответ на выход России из договора. По его мнению, этот выход подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Москва же неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.