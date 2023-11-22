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В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В отношении бывшего бизнес-партнера актера Павла Деревянко Григория Мулузяна летом было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом 22 ноября сообщил источник «Известий».

Сейчас Мулузян находится под подпиской о невыезде.

«В отношении бывшего бизнес-партнера Павла Деревянко Григория Мулузяна еще летом возбудили дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказал собеседник издания.

Как отмечается, новые эпизоды мошенничества будут расследовать в рамках уже возбужденного дела.

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СМИ 15 ноября сообщили, что с заявлением в полицию на актера обратился предприниматель Сергей Николенко, утверждая, что тот обманул его более, чем на 1 млн рублей. По его словам, он заключил с актером и его партнером Музуляном три договора займа и с конца сентября 2022 года вложил указанную сумму в криптокомпанию «Бии Соул», которой владеет Деревянко. Однако спустя год никакой прибыли криптоинвестор не получил.

Адвокат Деревянко Евгений Розенблат заявил, что актер никого не обманывал. По его словам, артиста обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и Григорий Мулузян. В свою очередь, Деревянко рассказал, что подал в суд на своих бывших партнеров и друзей.

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