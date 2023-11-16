Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве

Актер Павел Деревянко 16 ноября рассказал «Известиям», что подал в суд на своих бывших партнеров и друзей, которые его обманули. Так он прокомментировал информацию о том, что его обвинили в мошенничестве.

«Это всё неправда, это они уже агонизируют. Я на них подал в суд. На этих людей, своих бывших партнеров и друзей, которые меня жестоким образом обманули, совершенно жестоким», — сказал артист.

Деревянко выразил надежду на то, что «справедливость обязательно восторжествует», а виновные понесут наказание.

Ранее, 15 ноября, адвокат Деревянко Евгений Розенблат заявил, что актер никого не обманывал. По словам защитника, артиста обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и Григорий Мулузян.

Адвокат подчеркнул, что поданные против Деревянко гражданские иски основаны на противоправном поведении истцов.

«По факту противоправных действий в отношении Деревянко П.Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим», — рассказал защитник.

25 сентября сообщалось, что актер Артем Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей, после того как в 2021 году по совету Деревянко доверился криптоинвестору Мулузяну, и тот предложил ему обогатиться. Во время съемок в Ялте Ткаченко попытался зайти в общий аккаунт, но у него не ничего вышло.

Мулузян назвал причиной этого то, что актер пытался зайти из Крыма, и сообщил, что накопленные 10 биткоинов вследствие этого были заморожены, а для их разморозки нужно нанять специалиста за $20 тыс. в биткоинах.

Позже криптоинвестор обвинил Ткаченко в потере денег, а Деревянко — в том, что тот привел его в бизнес. В итоге актер заплатил 24 млн рублей, чтобы замять ситуацию.