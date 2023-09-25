Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Актер Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Артем Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей, после того как по совету Павла Деревянко доверился криптоинвестору. Об этом 25 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году Ткаченко познакомился с Григорием Мулузяном, который предложил ему обогатиться, после чего актер согласился. Во время съемок в Ялте Ткаченко попытался зайти в общий аккаунт, но у него не ничего вышло. Мулузян объяснил это тем, что актер пытался зайти из Крыма, и сообщил, что накопленные 10 биткоинов вследствие этого были заморожены, а для их разморозки нужно нанять специалиста за $20 тыс. в биткоинах.

Затем криптоинвестор обвинил Ткаченко в потере денег, а Деревянко в том, что тот привел его в бизнес. В итоге Павел заплатил 24 млн рублей, чтобы замять ситуацию. Летом 2022 года Мулузян предложил им купить «криптодоли» в его «криптобизнесе» за $150 тыс., однако через пару месяцев курс биткоина резко упал, после чего по совету криптоинвестора Артём продал все активы, не получив никакой прибыли. Спустя время Мулузян попросил еще денег, но на этот раз Ткаченко отказал ему, за что и был «уволен» из «криптобизнеса».

После этого актер понял, что два года его попросту обманывали, и пошел в полицию. Сумму ущерба он оценил в $195 тыс. (10,5 биткоина) и 6 млн рублей.

Сбросить до нуля: мошенники придумали новую схему кражи денег
Они стали выманивать средства россиян под предлогом «обновления» счета

Ранее, 24 сентября, Генпрокуратура и Центробанк РФ обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Как пояснили в ведомстве, некоторые руководители предприятий стали создавать фиктивную задолженность по зарплате, после чего получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили деньги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023