Актер Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей

Актер Артем Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей, после того как по совету Павла Деревянко доверился криптоинвестору. Об этом 25 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году Ткаченко познакомился с Григорием Мулузяном, который предложил ему обогатиться, после чего актер согласился. Во время съемок в Ялте Ткаченко попытался зайти в общий аккаунт, но у него не ничего вышло. Мулузян объяснил это тем, что актер пытался зайти из Крыма, и сообщил, что накопленные 10 биткоинов вследствие этого были заморожены, а для их разморозки нужно нанять специалиста за $20 тыс. в биткоинах.

Затем криптоинвестор обвинил Ткаченко в потере денег, а Деревянко в том, что тот привел его в бизнес. В итоге Павел заплатил 24 млн рублей, чтобы замять ситуацию. Летом 2022 года Мулузян предложил им купить «криптодоли» в его «криптобизнесе» за $150 тыс., однако через пару месяцев курс биткоина резко упал, после чего по совету криптоинвестора Артём продал все активы, не получив никакой прибыли. Спустя время Мулузян попросил еще денег, но на этот раз Ткаченко отказал ему, за что и был «уволен» из «криптобизнеса».

После этого актер понял, что два года его попросту обманывали, и пошел в полицию. Сумму ущерба он оценил в $195 тыс. (10,5 биткоина) и 6 млн рублей.

Ранее, 24 сентября, Генпрокуратура и Центробанк РФ обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Как пояснили в ведомстве, некоторые руководители предприятий стали создавать фиктивную задолженность по зарплате, после чего получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили деньги.