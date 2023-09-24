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Генпрокуратура РФ выявила новую схему мошенничества

Генпрокуратура: аферисты стали получать деньги через комиссии по трудовым спорам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Генпрокуратура и Центробанк РФ обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова по стране были проведены проверки компаний, которые выплачивали долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам. Как пояснили в ведомстве, некоторые руководители предприятий стали создавать фиктивную задолженность по зарплате, после чего получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили деньги.

Так, с августа 2022 года было проверено 280 компаний, которые использовали более 840 удостоверений на сумму 3,9 млрд рублей. В итоге было возбуждено 34 уголовных дела. Расследование продолжается, добавили к Генпрокуратуре.

Как добавляет «Газета.Ru», в суд было направлено 27 исков о признании удостоверений недействительными. Объем выявленных мошеннических операций снизился в пять раз.

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Ранее, 22 сентября, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили сообщил, что распознать телефонных мошенников можно по ключевым фразам в разговоре злоумышленника. По его словам, аферисты часто упоминают, что беседа строго конфиденциальна, сообщают о ложных банковских операциях и о родственниках, якобы попавших в беду.

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