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Адвокат Деревянко прокомментировал обвинения актера в мошенничестве

Адвокат Розенблат: Деревянко никого не обманывал, он признан потерпевшим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Адвокат актера Павла Деревянко, на которого подали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве, заявил, что актер никого не обманывал, напротив, его обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и Григорий Мулузян. Как отметил 15 ноября защитник Евгений Розенблат в комментарии «Известиям», поданные против Деревянко гражданские иски основаны на противоправном поведении истцов.

«По факту противоправных действий в отношении Деревянко П.Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим. Предварительное следствие не окончено», — сообщил защитник.

Иная информация, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности, добавил Розенблат. Кроме того, Басманный суд Москвы в среду рассмотрел иск потерпевшей Жанны Якушкиной к Павлу Деревянко, указал он. Предметом спора является сумма в $250 тыс. По словам Якушкиной, деньги были переданы актеру под расписку при свидетелях. Розенблат рассказал, что в день, когда Якушкина якобы отправила расписку, ее не было в России.

«Суд удовлетворил ходатайства ответчика об истребовании информации, а именно, у пограничного органа о пересечении истцом государственной границы; у налогового органа — копии налоговых деклараций; информацию о наличии денежных средств на банковских счетах», — отметил он.

Кроме того, с учетом ходатайства адвокат предложил истцу представить доказательства в обоснование происхождения спорных денежных средств.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что с заявлением в полицию на актера обратился предприниматель Сергей Николенко, утверждая, что Деревянко обманул его более чем на 1 млн рублей. По его словам, он заключил с актером и его партнером Григорием Музуляном три договора займа и с конца сентября 2022 года вложил указанную сумму в криптокомпанию «Бии Соул», которой владеет актер. Однако спустя год никакой прибыли криптоинвестор не получил.

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До этого, 25 сентября, сообщалось, что актер Артем Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей, после того как в 2021 году по совету Деревянко доверился криптоинвестору Мулузяну и тот предложил ему обогатиться. Во время съемок в Ялте Ткаченко попытался зайти в общий аккаунт, но у него не ничего вышло. Мулузян объяснил это тем, что актер пытался зайти из Крыма, и сообщил, что накопленные 10 биткоинов вследствие этого были заморожены, а для их разморозки нужно нанять специалиста за $20 тыс. в биткоинах. Затем криптоинвестор обвинил Ткаченко в потере денег, а Деревянко в том, что тот привел его в бизнес. В итоге Павел заплатил 24 млн рублей, чтобы замять ситуацию.

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