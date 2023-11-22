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В ГД прокомментировали готовность Зеленского обсудить с Трампом его мирный план

Зеленский готов обсудить с Трампом его мирный план: мнение депутата Белика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с экс-президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая на то, что ему зачтется смена его позиции в случае победы американского политика на выборах главы государства. Об этом «Известиям» 22 ноября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне Зеленский в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу заявил, что готов обсудить Трампом его план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«Зеленский в своем репертуаре: еще несколько месяцев назад он с пеной у рта доказывал, что предложения Трампа его не интересуют и мирных переговоров быть не должно, но когда в США опубликовали результаты опросов, в которых указано, что рейтинг Байдена опустился до рекордно низких 40%, что вызвало беспокойство в его окружении и поставило под вопрос его выдвижение, то Зеленский как представитель украинских элит традиционно решил переобуться и уже готов вести с Трампом диалог», — сказал Белик.

Как указал депутат, украинский президент рассчитывает на то, что смена его позиции зачтется, если Трамп победит в следующей президентской гонке в ноябре 2024 года.

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В начале ноября Зеленский в интервью телеканалу NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский лидер заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. В свою очередь, Трамп отказался от приглашения, подчеркнув, что с Украиной сейчас имеет дело администрация нынешнего американского президента Байдена и ему не хотелось бы создавать конфликт интересов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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