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Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его мирный план

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с бывшим лидером США Дональдом Трампом его план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу, опубликованному 21 ноября.

«Я готов [встретиться с Трампом]. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский отметил, что боевые действия можно остановить, если отдать России Крым и Донбасс, однако на такой мирный план Украина не будет согласна. По его словам, предложения, содержащие территориальные уступки, неприемлемы.

Кроме того, украинский лидер добавил, что Киев находится «в центре глобальных рисков». Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ), происходящие накануне американских выборов, могут иметь глубокие последствия для продолжения поддержки военных усилий страны.

Он также подчеркнул, что сначала Трампу нужно дать возможность показать, какие шаги предусматривает его формула мира, и выразил надежду, что конгресс США и американский народ помогут Киеву.

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18 июля Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит. 5 августа Трамп заявил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в овальный кабинет».

8 ноября украинский лидер в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Зеленский заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Трамп отказался от приглашения, подчеркнув, что с Украиной сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

13 ноября украинская газета «Страна.ua» сообщил, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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