Ученые сообщили об опасности заражения коклюшем и другими вирусами одновременно

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков 22 ноября в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал об опасности заражения коклюшем и другими вирусами одновременно.

«Инфекция всегда протекает более тяжело, и вообще для коклюша характерен очень длительный кашель. У детей это вообще выражается в очень тяжелых проявлениях часто, и когда присоединяются вирусные инфекции, то, конечно, это усугубляет состояние больного. Коклюш вызывается бактериями, вирусные заболевания вызываются вирусами, это совершенно разные источники заражения, и характер патогена, и поэтому они вполне могут сосуществовать. В данном случае вирус, который инфицирует интерфероны, интерферон никак не действует на коклюшную бактерию, и поэтому такие инфекции протекают более тяжело», — сказал он.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов, в свою очередь, указал, что сочетание возбудителя коклюша с вирусами особенно опасно протекает у детей в первые три месяца жизни.

«Потому что вакцинация начинается с трехмесячного возраста, поэтому во всем мире летальные исходы отмечаются именно у этой категории детей, особенно в той ситуации, если мать еще не кормит грудью, антительной защиты нет, то риск возрастает. Я бы хотел отметить факт, что коклюш, по сути, недовыявляемая инфекция, в настоящий момент, при длительном кашле нужно не к аллергологу бежать бронхиальную астму исключать, а нужно исключать банальный коклюш, который встречается в любом возрасте», — сказал он.

Накануне врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что коклюш вызывает бактерия Борде-Жангу, или Bordetella pertussis. Она передается, когда заболевший человек кашляет или чихает, то есть воздушно-капельным путем. Заболевание лечат антибиотиками, при этом процесс восстановления может растянуться на несколько недель и даже месяцев, предупредила она.