Дзагоев рассказал о конфликте с ЦСКА по поводу контракта

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в среду, 22 ноября, в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о конфликте с футбольным клубом из-за последнего контракта.

«Зарплата по сыгранным минутам? У меня на тот момент были травмы и все дела. И что мы сделали? Что если у меня травмы, я там получаю минималку. Договор такой, что суммы так расписаны, что, если я играю, то зарплата само собой становится другая. Если я не играю, зарплата становится минимальной. <…> Да, шел подсчет минут. Я считал изначально по-другому, а на самом деле контракт подразумевался по-другому», — подчеркнул он.

Дзагоев изначально предполагал, что при четырех играх в месяц для получения полной зарплаты или 70% зарплаты ему необходимо было сыграть из 180 минут 140, однако это оказалось неверно. Как пояснил спортсмен, если он сыграл в двух играх по 45 минут и еще в двух — по 20 минут, то такие игры не засчитались, рассказал бывший футболист. И из-за этого у Дзагоева произошел конфликт с руководством клуба, добавил он.

«И тут у нас произошел конфликт интересов. У нас тут были, так сказать, терки, потому что, условно говоря, конкуренцию я на тот момент выигрывал», — отметил футболист.

Спортсмен объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он провел 58 матчей в составе сборной России с 2008 по 2018 год и забил девять мячей, а также участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. На Евро-2012 Дзагоев получил звание лучшего бомбардира с тремя голами.

Кроме того, он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» о причинах завершения карьеры. По его словам, он решил прекратить спортивную карьеру после травмы. Восстанавливаться спортсмену далось тяжело и морально, и физически.

В интервью на канале Арустамяна он поделился, что отказался некоторое время назад от подписания контрактов с футбольными клубами «Спартак» и «Анжи». По его словам, предлагались «очень хорошие суммы». При этом оба клуба не делали официального предложения ЦСКА, за который играл футболист.