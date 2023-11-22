Военный эксперт объяснил нужду ВСУ в радарах ближнего действия

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков объяснил в разговоре с «Известиями» 22 ноября, для чего Вооруженным силам Украины необходимы радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия.

Накануне газета Politico писала, что Киев запросил у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel для их дальнейшего использования в целях защиты своих оружейных предприятий.

«Радиолокационная станция малого орудия содействия — это переносные радиолокационные станции, которые переносятся одним бойцом и позволяют видеть в любых условиях обстановки на расстоянии до 50, иногда бывает 15 км. То есть в условиях приближающихся туманов, снегов, дождей эти РЛС, конечно, нужны», — объяснил Сивков.

При этом, по его словам, Киев за счет поставок просто хочет компенсировать недостаток таких средств у себя, поскольку такая техника не изменит ситуацию ВСУ в зоне спецоперации: российские силы также обладают РЛС и активно их используют.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев сообщил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Однако до этого, 17 ноября, издание «Украинская правда» со ссылкой на источники писало, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.