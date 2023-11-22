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ОАК передала ВС РФ новую партию истребителей Су-34

«Ростех»: в войска России передана новая партия истребителей Су-34
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Фото: ГК «Ростех»
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Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана в войска России. Об этом 22 ноября сообщает госкорпорация «Ростех».

«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний», — говорится в сообщении «Ростеха» в Telegram-канале.

Возможности этого самолета позволяют военным применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысить точность бомбометания.

Как отметил гендиректор компании Юрий Слюсарь, на предприятии уже приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены.

«Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении», — приводит слова Слюсарь Telegram-канал ОАК.

Как добавил заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска. По его словам, они отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Артяков заявил, что эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяются в ходе спецоперации.

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Это уже третья партия бомбардировщиков Су-34 в 2023 году, которую ОАК передала ВКС России. Предыдущая партия была передана армии к 9 октября. Тогда Артяков отмечал, что Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно.

Полковник в отставке Юрий Кнутов 10 октября назвал Су-34 самым эффективным представителем своего класса благодаря его тактико-техническим характеристикам и маневренным возможностям. Кнутов подчеркнул, что Су-34 может использоваться как фронтовой бомбардировщик, а также как истребитель благодаря расширенной линейке оружия, которое может нести самолет. Среди таких видов оружия — бомбы, управляемые ракеты и подвесные станции радиоэлектронной борьбы.

Журнал Military Watch 9 октября назвал революционной интеграцию Су-34 с ракетами «Кинжал». По их мнению, решение установить «Кинжал» на Су-34 было принято в результате впечатляющей эффективности боевого применения ракеты на Украине.

По мнению журнала Military Watch, истребитель-бомбардировщик Су-34 продолжает занимать позицию самого дальнобойного тактического самолета в мире.

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