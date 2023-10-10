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Военный эксперт назвал самый мощный бомбардировщик в зоне спецоперации

Военный эксперт Кнутов назвал бомбардировщик Су-34 лучшим в зоне СВО
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал во вторник, 10 октября, об особенностях истребителя-бомбардировщика Су-34.

По его словам, Су-34 можно считать самым эффективным представителем своего класса благодаря его тактико-техническим характеристикам и маневренным возможностям.

«Су-34 — это истребитель-бомбардировщик нового поколения, который сочетает в себе достоинства, присущие самолетам-истребителям Су и фронтовому бомбардировщику Су-24. За счет того, что используется единая платформа, самолет имеет очень хорошие маневренные характеристики», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что Су-34 более комфортен для управления и пилотажа. Этот самолет летает на бомбардировку первой линии обороны противника. У него особая форма носа, кабины облегчает решение многих вопросов во время полета, и на сегодняшний день его можно назвать лучшим самолетом в своем классе.

Кнутов подчеркнул, что Су-34 может использоваться как фронтовой бомбардировщик, а также как истребитель благодаря расширенной линейке оружия, которое может нести самолет. Среди таких видов оружия: бомбы, управляемые ракеты и подвесные станции радиоэлектронной борьбы, уточнил он.

«Сейчас идет совершенствование нашего оружия, в частности, появились фугасные авиационные бомбы, на которых устанавливается управляемый модуль планирования и коррекции. Су-34 также способен их использовать. Была информация, что Су-34 способен нести и ракету «Кинжал», что является прорывом в области применения этой гиперзвуковой ракеты», — добавил военный эксперт.

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Накануне Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает RT.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что корпорация выполняет поставки авиационных единиц техники по программе текущего года и ведет работу для обеспечения поставок на следующий год, передает НСН.

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на выпускающем Су-34 заводе. Он также распорядился о наращивании руководством Новосибирского авиазавода имени В.П. Чкалова темпов производства данной продукции.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что Су-34 модернизировали до способности нести крылатые ракеты большой дальности. Новшество впервые было опробовано в рамках специальной военной операции (СВО). До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались. Бомбардировщик используется для поражения наземных, надводных и воздушных целей независимо от погоды и времени суток.

В ходе СВО Су-34 уже использовались для транспортировки гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», существенно расширив возможности российской армии в зоне проведения спецоперации.

По мнению журнала Military Watch, истребитель-бомбардировщик Су-34 продолжает занимать позицию самого дальнобойного тактического самолета в мире.

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