Названы победители VI Большого детского фестиваля в Москве

В Москве 21 ноября завершился VI Большой детский фестиваль. В этот день детское жюри огласило список победителей конкурса.

В жюри долго шли споры по вопросу о лауреатах фестиваля, но в итоге между его участниками было достигнуто согласие. Лучшими были признаны 19 произведений, а победителям вручили дипломы и гранты на новые проекты.

«Сначала вас может шокировать — рэп и Достоевский. И вы сразу, как взрослый человек, закрываетесь от такой интерпретации, потому что это кажется невозможным. Но тот вкус, забота о тексте и внимание к тесту Достоевского мне как раз очень симпатичны», — поделился художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

За два месяца мероприятия на нем побывали около 21 тыс. человек. Еще больше зрителей смогут увидеть те же спектакли лауреатов во время больших гастролей по России.

VI Большой детский фестиваль проходил в Москве с 17 сентября по 21 ноября. В этот период в столичных театрах, библиотеках, кинотеатрах и на других площадках показывали лучшие проекты для детей и подростков — спектакли со всей России, кино, мультфильмы, мастер-классы, квесты и другие события.

Ранее, 13 ноября, всероссийский конкурс авторской песни «Детский автор России» открыл прием заявок для авторов и исполнителей в возрасте от 13 до 19 лет. Лучшие участники будут допущены до очных отборочных этапов, чтобы представить песни собственного сочинения перед профессиональным жюри.