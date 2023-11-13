Всероссийский детский конкурс авторской песни открыл прием заявок

Всероссийский конкурс авторской песни «Детский автор России» (ДАР) открыл прием заявок для авторов и исполнителей в возрасте от 13 до 19 лет. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе конкурса.

Композиция может быть написана в любом жанре на русском языке, лучшие участники будут допущены до очных отборочных этапов, чтобы представить свои песни перед профессиональным жюри. Во время конкурса эксперты также выберут финалистов, которые исполнят свои песни на федеральном канале.

«Главная идея нашего конкурса — показать не просто талантливых исполнителей, а именно детей-авторов музыкальных произведений. В прошлом году мы получили огромное количество очень качественных, целостных произведений, в которых есть запоминающаяся мелодия, современная аранжировка и классный текст», — цитирует пресс-служба слова генерального продюсера конкурса Светлану Митрофанову.

Первый конкурс ДАР прошел в феврале–июле 2023 года, а его участниками стали дети со всей страны.

В финале конкурса, который состоялся в Сочи, 13 подростков из шести регионов России представили песни собственного сочинения перед жюри, в состав которого вошли Леонид Агутин, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили и Нюша. В сезоне–2023/24 года конкурс проходит при поддержке в том числе Росмолодежи и общегосударственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее, 19 октября, сообщалось, что в Москве открыли прием заявок на конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель». Участникам нужно поделиться мнением об одной из книг из рекомендательных каталогов Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара за 2022 и 2023 годы. Принять участие могут ребята от 10 лет и взрослые — родители, педагоги, библиотекари и студенты педвузов.