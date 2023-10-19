В Москве стартовал конкурс рецензий «Вдумчивый читатель»

В столице открыли прием заявок на конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Участникам нужно поделиться мнением об одной из книг из рекомендательных каталогов Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара за 2022 и 2023 годы.

«Принять участие могут ребята от 10 лет и взрослые — родители, педагоги, библиотекари и студенты педвузов. Им предлагается выбрать любую книгу из списка и написать на нее рецензию. Издания можно найти в большинстве читален города. Среди них есть современная познавательная и приключенческая литература, поэзия, сказки и рассказы о природе», — пояснила вице-мэр.

Традиционно конкурс проводится в два этапа: первый завершится 11 декабря. Его организуют в библиотеках и школах: участникам нужно будет выбрать книгу, подготовить на нее рецензию и направить ее в одну из читален.

Второй этап продлится до 11 февраля. Экспертное жюри, в которое войдут библиотекари, авторы детских книг, переводчики и иллюстраторы, оценит и выберет лучшие работы. Победители получат дипломы и подарки от партнеров конкурса.

Конкурс «Вдумчивый читатель» проходит с 2010 года. Проект реализуется при поддержке столичного департамента культуры.