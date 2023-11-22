Церемония прощания с Тулеевым началась в Музыкальном театре в Кемерово
Церемония прощания с бывшим главой Кузбасса Аманом Тулеевым 22 ноября началась в Музыкальном театре Кузбасса имени А. Боброва в Кемерово.
Отмечается, что с бывшим губернатором хотят проститься много людей, они несут венки и живые цветы. В их числе депутаты, министры, члены регионального правительства, городских властей, ветеранских организаций и молодежь.
Сообщается, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев также прибыл на церемонию прощания и в данный момент находится рядом с родственниками Амана Тулеева.
О смерти Тулеева в возрасте 79 лет сообщил 20 ноября действующий глава региона Сергей Цивилев. По его словам, кузбассовцы запомнили Тулеева как деятеля, который всегда на первое место ставил интересы народа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с его смертью.
Председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал смерть Тулеева тяжелейшей утратой. По его мнению, Тулеев был выдающимся российским политиком, который руководил областью 20 лет.