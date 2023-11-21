Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

Рахмон заявил о стремлении Душанбе развивать сотрудничество с Москвой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 ноября заявил, что Душанбе настроен на совместную работу по продвижению всего комплекса вопросов сотрудничества с Москвой.

«Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран», — сказал Рахмон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи лидер РФ вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. По словам Путина, вручение ордена является признанием вклада Рахмона в укрепление партнерства между двумя странами. В свою очередь, президент Таджикистана выразил свою признательность.

«Воспринимаю эту награду как высокую оценку моего скромного вклада в укрепление российско-таджикских взаимоотношений. Отношу ее прежде всего к заслугам всего народа Таджикистана в виде неуклонных отношений, стратегического партнерства и союзничества с братской Россией», —отметил он.

Жаркий прием: зачем Сергей Лавров посетил Таджикистан
Глава МИД РФ рассказал о негласных попытках Запада открыть новый антироссийский «фронт» в Центральной Азии

В этот же день президент Таджикистана прилетел в российскую столицу с официальным визитом. Как стало известно ранее, на встрече с Путиным планировалось обсудить партнерство между Россией и Таджикистаном, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в разных направлениях.

Так, в ходе встречи Рахмон указал на подъем торгово-экономических связей Москвы и Душанбе, а также высокий уровень развития сотрудничества в гуманитарной сфере.

Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023