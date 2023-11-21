Рахмон заявил о стремлении Душанбе развивать сотрудничество с Москвой

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 ноября заявил, что Душанбе настроен на совместную работу по продвижению всего комплекса вопросов сотрудничества с Москвой.

«Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран», — сказал Рахмон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи лидер РФ вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. По словам Путина, вручение ордена является признанием вклада Рахмона в укрепление партнерства между двумя странами. В свою очередь, президент Таджикистана выразил свою признательность.

«Воспринимаю эту награду как высокую оценку моего скромного вклада в укрепление российско-таджикских взаимоотношений. Отношу ее прежде всего к заслугам всего народа Таджикистана в виде неуклонных отношений, стратегического партнерства и союзничества с братской Россией», —отметил он.

В этот же день президент Таджикистана прилетел в российскую столицу с официальным визитом. Как стало известно ранее, на встрече с Путиным планировалось обсудить партнерство между Россией и Таджикистаном, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в разных направлениях.

Так, в ходе встречи Рахмон указал на подъем торгово-экономических связей Москвы и Душанбе, а также высокий уровень развития сотрудничества в гуманитарной сфере.

Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.