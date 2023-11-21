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В Москве начались переговоры Путина и Рахмона

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон проводят встречу в Москве 21 ноября.

Российский лидер отметил, что в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске стороны обсудят вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане. Путин также указал, что в рамках других международных объединений Россия и Таджикистан работают основательно и постоянно находятся в контакте друг с другом.

«Мы в прошлом году с вами 1 сентября открыли пять школ с преподаванием русского языка и вообще на русском языке. В этом году и в последующие годы правительство России выделяет по 200 млн рублей на учебники для этих школ. Знаю, что их не хватает. Решение принято», — сказал российский лидер, подчеркнув, что на Таджикистан приходится самая большая квота студентов и аспирантов — 900 человек.

Он также обратил внимание, что на 2024 и 2025 эта квота увеличится до тысячи человек. Российский лидер поблагодарил своего коллегу за внимание, которое президент Таджикистана уделяет русскому языку.

Рахмон также выразил признательность за теплый прием в Москве. Он добавил, что торгово-экономические связи Москвы и Душанбе находятся на подъеме, а сотрудничество в гуманитарной сфере развивается на высоком уровне.

«Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. Сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия», — объяснил он во время встречи.

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Ранее в этот же день президент Таджикистана прилетел в Москву с официальным визитом. На встрече с Путиным запланировано обсудить партнерства между Россией и Таджикистаном, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров планируются подписание ряда важных двусторонних документов, а также заявление глав государств для СМИ.

Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

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