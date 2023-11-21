Зеленский высказал опасения, что до конца года против него проведут «Майдан-3»

Операция «Майдан-3», которая якобы нацелена на смену президента Украины Владимира Зеленского, должна пройти до конца 2023 года. Об этом 21 ноября заявил сам украинский лидер в интервью газете The Sun.

«Операция называется «Майдан-3». Она призвана сменить президента. Это пока, пока. Возможно, дело не в убийстве. <...> Такова идея — до конца года», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что его противники всё еще хотят его свержения. По мнению украинского лидера, они будут использовать любые инструменты, которые у них есть.

В очередной раз Зеленский указал на то, что на Украине не будет президентских выборов, которые должны были состояться в 2024 году. Он отметил, что проведение выборов, когда на территории государства действует военное положение, является незаконным.

Зеленский в этом же интервью заявил, что с февраля прошлого года на него было совершено пять-шесть покушений. При этом украинский лидер заявил, что у него вызвала панику только первая попытка убийства. Остальные покушения он сравнил с пандемией коронавируса, отметив, что «после первого раза стало легче».

Помощник президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, еще в марте прошлого года в интервью «Украинской правде» рассказал, что на Зеленского только в первые недели конфликта было совершено больше 10 покушений.

Зеленский уже второй раз за неделю заявляет о якобы готовящемся на Украине «Майдане-3». 17 ноября он заявил, что у украинской разведки есть информация о том, что операцию готовит Россия. По мнению Зеленского, целями предполагаемой операции являются создание хаоса на Украине и смещение президента.

В тот же день заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял это заявление, заявив, что тот «спутал все карты» России этим сообщением и ей теперь придется менять планы. Медведев также добавил, что теперь российским властям придется срочно «скорректировать оперативную заготовку». При этом он обратил внимание, что, судя по формулировкам, и сам Киев считает предыдущие майданы госпереворотами.

При этом 18 ноября украинский политолог Кость Бондаренко допустил, что на Украине действительно может произойти новый Майдан, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалятся на фронте или социально-экономическое положение населения ухудшится. Бондаренко также отметил, что Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового Майдана заранее.