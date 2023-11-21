О чем Зеленский говорил в интервью The Sun. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью британской газете The Sun. Беседа состоялась 20 ноября в Киеве. О чем украинский лидер говорил с корреспондентом издания, читайте в материале «Известий».

Зеленский указал на сроки «Майдана-3»

Украинский лидер по-прежнему полагает, что Кремль будет предпринимать попытки по его отстранению от власти. По словам Зеленского, на него было совершено не менее пяти покушений со стороны российских спецслужб, первую из которых он пережил как «заболевание коронавирусом».

Он также утверждает, что операция под кодовым названием «Майдан-3» якобы должна состояться в декабре 2023 года. Как уточнил Зеленский, эта информация поступила от разведки страны и ее партнеров, причем его физическое устранение может и не быть конечной целью.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — сказал он.

На эти заявления уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что предрасположенность к новому майдану на Украине действительно есть, но для России в приоритете выполнение целей спецоперации.

Зеленский исключил переговоры с Россией

Президент Украины также полагает, что на данный момент Москва не готова к переговорам, поэтому говорить о мире «любой ценой» невозможно.

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — заявил Зеленский в интервью.

Кроме того, он утверждает, что Киев не пойдет на это, даже несмотря на тяжелое положение на фронте.

Зеленский попросил у Запада оружие в кредит

Вместе с тем Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку оружия. Он призвал любыми способами нарастить поставки вооружения.

«Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги», — сказал Зеленский.

При этом глава киевского режима не стал уточнять, откуда власти изыщут средства на собственное производство вооружения. В то же время он утверждает, что в моральном плане на Украине сейчас нет «патовой ситуации».

Зеленский назвал способ завершить конфликт

Кроме того, украинский лидер дал прогноз на то, как долго будет наступать Россия. По его словам, Москва будет продолжать это делать до тех пор, пока США и Китай не скажут прекратить подобные действия.

«Мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай не скажут ей уйти с украинской территории», — сказал он изданию.

Причем, подчеркнул глава государства, Вашингтон и Пекин донесут свое послание России «очень и очень серьезным тоном».

Зеленский назвал ошибкой военных идти в политику

В интервью Зеленский рассказал, что после Майдана 2014 года украинские военные активно начали уходить в политику, потому что «они были разбиты, а их репутация уничтожена». По его мнению, решив заняться политикой, военные совершили большую ошибку.

«Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, совершив, как я считаю, большую ошибку», — сказал он.

Также украинский лидер подтвердил отмену президентских выборов в марте 2024 года, подчеркнув, что в условиях военного положения их проведение невозможно, так как приведет к расколу в стране.

Заявления Зеленского прокомментировали в Москве

Интервью президента Украины не осталось незамеченным в России. В частности, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с «Известиями» рассказал, что Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Россией по той причине, что ему запрещают его кураторы.

Депутат также добавил, что сегодня «лишь катастрофа на Западе может изменить тот курс, который англосаксы выбрали для Украины».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. При этом ранее издание Responsible Statecraft написало, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.