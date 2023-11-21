Зеленский рассказал о «пяти-шести» покушениях на него

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля прошлого года на него было совершено не менее пяти покушений. Этой информацией он поделился в интервью газете The Sun, опубликованном во вторник, 21 ноября, на YouTube.

«Я не знаю точно, но думаю, что было не меньше пяти-шести», — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что панику у него вызвала только первая попытка убийства, а дальнейшие покушения он сравнил с пандемией коронавируса, отметив, что «после первого раза стало легче».

«Первый раз наиболее интересен. После этого — как с COVID. Сначала люди не знают, что делать, и это пугает», — сказал украинский лидер.

По его словам, в настоящее время после очередного покушения теперь он просто делится с общественностью тем, что произошло.

«После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы это сделать», — указал Зеленский.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, еще в марте прошлого года в интервью «Украинской правде» рассказал, что на Зеленского только в первые недели конфликта было совершено больше 10 покушений.

Днем ранее газета The Guardian написала, что украинский лидер обеспокоен тем, что может потерпеть поражение на президентских выборах, которые могут состоятся весной 2024 года. По мнению издания, этот страх связан с возрастающей популярностью главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, с которым, как утверждается, у президента конфликт. В статье отмечается также, что оппозиционные украинские политики всё чаще говорят о том, что, когда конфликт закончится, вопросы компетентности Зеленского на посту президента будут вновь подняты.

Также в ноябре Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.