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Зеленский рассказал о «пяти-шести» покушениях на него

Президент Украины Зеленский сравнил покушения на него с пандемией COVID-19
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eric Lalmand
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля прошлого года на него было совершено не менее пяти покушений. Этой информацией он поделился в интервью газете The Sun, опубликованном во вторник, 21 ноября, на YouTube.

«Я не знаю точно, но думаю, что было не меньше пяти-шести», — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что панику у него вызвала только первая попытка убийства, а дальнейшие покушения он сравнил с пандемией коронавируса, отметив, что «после первого раза стало легче».

«Первый раз наиболее интересен. После этого — как с COVID. Сначала люди не знают, что делать, и это пугает», — сказал украинский лидер.

По его словам, в настоящее время после очередного покушения теперь он просто делится с общественностью тем, что произошло.

«После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы это сделать», — указал Зеленский.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, еще в марте прошлого года в интервью «Украинской правде» рассказал, что на Зеленского только в первые недели конфликта было совершено больше 10 покушений.

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Днем ранее газета The Guardian написала, что украинский лидер обеспокоен тем, что может потерпеть поражение на президентских выборах, которые могут состоятся весной 2024 года. По мнению издания, этот страх связан с возрастающей популярностью главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, с которым, как утверждается, у президента конфликт. В статье отмечается также, что оппозиционные украинские политики всё чаще говорят о том, что, когда конфликт закончится, вопросы компетентности Зеленского на посту президента будут вновь подняты.

Также в ноябре Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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