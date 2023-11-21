МЧС РФ организовало пункты обогрева для стоящих в пробке на КПП «Верхний Ларс»

МЧС России организовало пункты обогрева на закрытом из-за непогоды контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс», где образовалась длинная очередь из легковых и грузовых автомобилей со стороны Северной Осетии. «Известия» во вторник, 21 ноября, делятся кадрами с места событий.

На записи видна длинная вереница машин, ожидающих возможности проехать через КПП. В пробке находятся как большегрузы, так и рейсовые автобусы. Для обогрева застрявших на границе людей МЧС обустроило специальные фургоны, где можно согреться, выпить горячий чай, а также зарядить мобильные устройства.

На месте работают также психологи МЧС и дежурят сотрудники ГИБДД, выставлен экипаж Центра медицины катастроф для реагирования на возможные происшествия.

Военно-Грузинская дорога в направлении на выезд из России закрыта уже вторые сутки. Это связано с ухудшением погодных условий и рекомендациями пограничных служб Грузии.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Елена Смирнова пообщалась с водителями и пассажирами находящихся в очереди автомобилей. Люди предполагают, что им придется провести на закрытой дороге еще не один день.

20 ноября, сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе России и Грузии из-за непогоды образовалась большая пробка. Известно, что накануне был сильный снегопад, поэтому дорога была перекрыта из-за опасности схода лавин. Сейчас движение на КПП заблокировано в обе стороны, его не планируется открывать до улучшения погодных условий.