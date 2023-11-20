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Очевидцы рассказали об огромной пробке на границе России с Грузией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе России и Грузии из-за непогоды образовалась большая пробка. Кадрами затора 20 ноября с «Известиями» поделились очевидцы.

«Мы находимся на пропускном пункте «Верхний Ларс». Когда мы сюда ехали, мы посчитали — пробка длиною в 6 км. Когда она закончится и когда люди смогут продолжить свой путь, пока неясно», — поделилась очевидица Ирина Халлаева.

Она уточнила, что пробка образовалась 19 ноября в 18:00, поскольку Грузия перекрыла дорогу из-за плохих погодных условий.

Известно, что накануне был сильный снегопад, поэтому дорога была перекрыта из-за опасности схода лавин. Сейчас движение на КПП заблокировано в обе стороны, его не планируется открывать до улучшения погодных условий.

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В июне текущего года в пресс-службе Ассоциации международных автомобильных перевозчиков сообщили, что на автомобильном пункте пропуска на российско-грузинской границе завершились работы по реконструкции, в связи с чем общее количество полос движения увеличилось до 39.

По словам министра транспорта РФ Виталия Соловьева, проект реконструкции «Верхнего Ларса» реализуется для увеличения пропускной способности автомобильного пункта пропуска через границу, а также для укрепления транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.

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