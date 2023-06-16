Пропускной пункт «Верхний Ларс» расширили до 39 полос для автотранспорта

На автомобильном пункте пропуска на грузино-российской границе «Верхний Ларс» завершились работы по реконструкции, теперь общее количество полос движения увеличилось до 39. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 16 июня.

В сообщении ведомства отмечается, что на текущий момент общая техническая готовность объекта реконструкции составляет 80%. Было построено 20 новых зданий и сооружений, смонтировано почти 450 тыс. т металлоконструкций, проложено 30 км наружных инженерных сетей, заасфальтирована территория размером «почти с футбольное поле» — 5,5 тыс. кв. м. Кроме того, обеспечена строительная готовность всех 39 полос движения, предусмотренных проектом.

Отмечается, что в целях увеличения пропускной мощности и с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля — диагонально к полосам движения. Это решение позволило реализовать принцип разделения транспортных потоков по видам транспорта и на небольшой территории разместить расширенную инфраструктуру пункта пропуска.

В мае текущего года к 25 полосам движения добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три. Таким образом общее количество работающих полос составило 39. При этом одна полоса будет в резерве и позволит обеспечить перевозку стройматериалов для завершения других строительных работ, в том числе по благоустройству на пункте пропуска, которые продлятся до конца текущего года.

Работа по модернизации КПП ведется по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина. Так, 7 июня на двусторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он сообщил о запуске движения автомобилей на погранпереходе с Грузией по 39 полосам к 15 июня и отметил, что это позволит ликвидировать заторы и обеспечить нормативный пропуск грузовых автомобилей.

7 июня министр транспорта РФ Виталий Савельев, в свою очередь, подчеркивал, что проект реконструкции «Верхнего Ларса» реализуется для увеличения пропускной способности автомобильного пункта пропуска через границу, а также для укрепления транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.

Строительно-монтажные работы ведутся с 2021 года.