В пункте пропуска Верхний Ларс запустят движение по 39 полосам

В пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе до 15 июня будет запущено движение по 39 полосам, рассказал журналистам 7 июня министр транспорта РФ Виталий Савельев.



«По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в пункте пропуска Верхний Ларс до 15 июня будут запущено движение по 39 полосам», — отметил он.

По его словам, это позволит обеспечить нормативный пропуск грузовых автомобилей. Строительно-монтажные работы по возведению административных служебных зданий и благоустройство завершат в IV квартале этого года.

Проект реконструкции КПП Верхний Ларс, связывающего Россию с Грузией, реализуется для увеличения пропускной способности автомобильного пункта пропуска через границу и укрепления транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.

Летом 2022 года в эксплуатацию ввели 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России. К концу ноября прошлого года запустили еще 12 полос движения на въезд в РФ.

Строительно-монтажные работы ведутся с 2021 года.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию.