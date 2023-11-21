«Известия» узнали о сложной ситуации на КПП «Верхний Ларс» из-за непогоды

Из-за сильного снегопада уже двое суток закрыт контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом 21 ноября рассказала корреспондент «Известий» Елена Смирнова.

«Военно-Грузинская дорога закрыта уже вторые сутки. Ограничения коснулись всех видов транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий и рекомендациями пограничных служб Грузии. В пробке находятся как большегрузы, так и рейсовые автобусы», — отметила Смирнова.

Сообщается, что на Военно-Грузинской дороге расположились десятки разногабаритных машин.

О приблизительных датах открытия КПП людям, находящимся в пробках, не сообщают. Когда будет открыта дорога неизвестно, но многие застрявшие в пути люди предполагают, что им придется провести на закрытой дороге еще не один день.

«Едем с Казахстана, стоим уже где-то сутки. Пока ничего не говорят. Скорее всего, сегодня откроют. Смотрели по погоде, там снег вроде не идет. Но это я сам предполагаю», — сказал один из застрявших в очереди на Военно-Грузинской дороге.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе России и Грузии из-за непогоды образовалась большая пробка. Известно, что накануне был сильный снегопад, поэтому дорога была перекрыта из-за опасности схода лавин. Сейчас движение на КПП заблокировано в обе стороны, его не планируется открывать до улучшения погодных условий.