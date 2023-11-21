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Аналитик объяснил падение доллара и евро к рублю до минимума впервые с июня

Курс доллара и евро к рублю обновил минимум с июня: аналитик Антонов назвал причины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Курсы доллара и евро к рублю обновили минимум с 30 июня. Так, согласно данным Мосбиржи, американская валюта опустилась ниже 88 рублей, европейская — до 96 рублей. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 21 ноября, что на падение курсов повлияла поддержка правительством инициативы депутатов Госдумы о введении штрафов для экспортеров за нарушение правил. В том числе речь идет об отказе продавать валютную выручку, уточнил эксперт.

«Это фактор, на котором еще вчера началось снижение котировок доллара, сегодня к американцу добавился и относительно устойчивый евро. Также доллар ослабевает из-за снижения доходности 10-летних американских облигаций на фоне ожиданий сохранения ставок ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) США после данных по инфляции», — объяснил аналитик.

По его словам, помимо роста цен на нефть на спрос на рубль позитивно повлияло также заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что российский ВВП по итогам 2023 года может вырасти на 3%. Как напомнил эксперт, до сих пор наиболее оптимистично рост ВВП за 2023 год оценивал только Минэк с прогнозом 2,8%.

Прогнозируя ситуацию с курсом в начале декабря, Антонов предположил, что доллар может упасть до 85 рублей и даже, если не удержится выше этой отметки, до 84 рублей.

«Евро идет на 95 рублей. Если евро не удерживается на этом уровне, то далее у него будет более сильный потенциал падения, чем у доллара, даже до 91 рубля», — заключил Антонов.

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Ранее, 4 ноября, Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. Он обратил внимание на то, что фиксируется стабилизация курса рубля. Курс нацвалюты сохранится в нынешних параметрах, отметил министр.

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