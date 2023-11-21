Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня

Курс доллара по итогам торгов упал ниже 88 рублей. Об этом 21 ноября сообщили на Московской бирже.

Отмечается, что американская валюта впервые с 30 июня упала до столь низкой отметки.

Также сообщается о снижении курса евро, который опустился на Мосбирже ниже 96 рублей.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что курс доллара по итогам торгов понедельника упал на 1,6 рубля, опустившись до 88,4 рубля, а китайская валюта опустилась до 12,32 рубля.

15 ноября курс доллара на Мосбирже впервые с начала июля опускался ниже 89 рублей. Стоимость евро при этом падала до 96,4 рубля, а юаня — до 12,2 рубля. За последний месяц российская валюта укрепилась по отношению к американской, европейской и китайской уже более чем на 10%. По мнению экспертов, связано это с ужесточением денежно-кредитных условий.

Тогда же ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила в разговоре с «Известиями», что роста курса рубля до уровней начала 2023 года — 70–72 рублей за доллар — в текущем году ждать не стоит. К концу 2023 года курс американской валюты к российской может находиться в коридоре 89–93 рублей, спрогнозировала она.