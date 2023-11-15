Эксперты объяснили укрепление рубля и спрогнозировали курс

Среди факторов укрепления рубля — высокая ключевая ставка Центробанка РФ, обязательная продажа валютной выручки экспортерами, высокая цена на нефть Brent, рассказали «Известиям» опрошенные 15 ноября эксперты.

Ранее в этот день курс доллара на торгах Московской биржи упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Согласно данным торговой площадки, на 18:44 доллар достиг 89,29 рубля.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что если Минфин РФ уже в этом году начнет массированные покупки валюты в рамках бюджетного правила, то это также может помешать укреплению рубля.

«Роста курса рубля до уровней начала 2023 года, то есть до 70–72 рублей за доллар, в этом году мы точно не ждем. На уровне около 88 рублей у доллара может быть технически хорошая поддержка, и с этих уровней он может снова вырасти до 90 рублей и выше, в область 93 рублей. К концу 2023 года, по нашим прогнозам, курс доллара к рублю может находиться в коридоре 89–93 рублей», — сказала Мильчакова.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что курс доллара ненадолго задержится ниже отметки 90 рублей и к концу года будет на более высоком уровне.

«Однако до конца месяца рубль, видимо, сохранит силу, поскольку поддержкой выступит очередной налоговый период: 28 ноября уплачивается единый налоговый платеж, в который входит октябрьский нефтяной НДПИ, размер которого может превысить 1 трлн рублей», — добавил он.

В свою очередь, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что на укрепление рубля повлиял накануне откат доллара на мировом рынке после выхода статистики по инфляции в США. Темпы роста цен в Соединенных Штатах в октябре замедлились, причем сильнее ожиданий, что может означать менее продолжительный период высоких ставок, добавил эксперт.

«И хотя рубль с 2022 года в значительной мере оторван от глобальных трендов, резкие скачки доллара через кросс-курсы все же могут влиять на российскую валюту. Индекс DXY за день упал со 105,3 пункта до трехмесячных минимумов ниже 104 пункта — это серьезный сдвиг для данного показателя. Но можно предположить, что доллар лишь на время «расслабился», DXY еще может обновить годовые максимумы, особенно если ФРС решится на еще одно повышение процентных ставок в декабре», — сказал он.

В то же время Бахтин отметил, что и со стороны российского Центробанка до конца года не исключено еще одно повышение ключевой ставке, что уже будет играть за рубль вместе с накопленным эффектом от предыдущих повышений.

«При этом сдерживать укрепление нацвалюты могут повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года, а также сокращение объемов выручки экспортеров из-за спада цен на нефть в ноябре. Мы по-прежнему ждем доллар к концу года на уровне 90–94 рублей», — заключил Бахтин.

4 ноября, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали и теперь наблюдается стабилизация курса российской национальной валюты. Курс рубля сохранится в нынешних параметрах, предположил министр.