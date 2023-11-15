Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля, свидетельствуют 15 ноября данные площадки.
Около 13.45 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился до 88,97 рубля, что стало минимальной отметкой с 4 июля.
Курс юаня в то же время снизился до 12,27 рубля, евро —до 96,68 рубля.
Ранее в этот день курс доллара на торгах Московской биржи упал до 90 рублей впервые с 27 июля.
14 ноября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в разговоре с «Известиями» предположил, что до нового года доллар может торговаться в диапазоне 91–95 рублей. При текущих ценах российской нефти марки Urals $68 за баррель доллар ниже 92 рублей выглядит привлекательно, однако, вероятнее всего, до нового года пара USD/RUB останется в обозначенном диапазоне, уточнил аналитик.