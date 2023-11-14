Аналитики спрогнозировали курс рубля до нового года

Российская национальная валюта продолжает укрепляться, доллар уже опустился ниже 92 рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты 14 ноября рассказали, что на это повлияло, а также спрогнозировали курс.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 13:54 доллар торгуется в районе 91,2 рубля. Еще 6 ноября американская валюта была на уровне 92,4 рублей.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что до нового года доллар может торговаться в диапазоне 91–95 рублей

«С точки зрения технического анализа сильный уровень поддержки находится на уровне 91–90 рублей за доллар. При этом локальный минимум по курсу доллара ловить не имеет смысла. При текущих ценах российской нефти марки Urals $68/баррель доллар ниже 92 рублей выглядит привлекательно. Однако, вероятнее всего, до нового года пара USD/RUB останется в районе 91–95 рублей», — сказал он.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестциий» Михаил Зельцер обратил внимание на то, что 14 ноября курс доллара упал до минимумов с 31 июля, таким образом американская валюта откатилась на 3,5 месяца назад.

«Никто не скажет, сколько может продолжаться движение финансового инструмента в одном направлении, в данном случае речь об укреплении рубля. Скорее можно оперировать важными целевыми уровнями, где может быть уже значительное сопротивление участников торгов. И таким уровнем выступает круглая отметка 90. А учитывая волатильность рубля, как валюты развивающейся экономики, в моменте нельзя исключать даже и прокол нижней планки», — добавил он.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала «Известиям», что рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, рост объема продаж валюты экспортерами и показатели счета текущих операций. По ее словам, против российской нацвалюты выступают такие факторы, как рост внутреннего спроса, ускорение инфляции, отток валюты из страны, слабый баланс, снижение цен на нефть.

«Дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке, усиление санкционного давления на Россию со стороны Запада, торговые конфронтации между Китаем и США, события внутри России, в том числе, предстоящие в 2024 году выборы, будут так или иначе влиять на курс рубля к иностранным валютам», — отметила она.

При этом Пырьева считает, что национальная валюта может укрепиться до 89 рублей к доллару.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков так же не исключил дальнейшего укрепления рубля.

«В техническом плане, прохождение отметки 91,6 [рублей] за доллар или уровня закрытия июля, открывает дорогу в диапазон 85–90 [рублей] за доллар, а при некоторых дополнительных условиях и к более экономически обоснованным 80-85 [рублей] за доллар. Поэтому вероятность дальнейшего укрепления рубля остается высокой. Корреляции с котировками нефти почти нет, если не будет чрезмерных ценовых колебаний», — заключил он.

Ранее, 4 ноября, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, наблюдается стабилизация курса рубля. Курс нацвалюты сохранится в нынешних параметрах, считает он.