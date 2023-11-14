Доллар на Мосбирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля

Курс доллара на торгах Московской биржи упал до 91 рубля впервые с 28 июля. Об этом 14 ноября свидетельствуют данные площадки.

Расчетами на «завтра» курс американской валюты к 14:05 мск снижался на 62 копейки, до 91 рубля. Несколькими минутами до этого он падал до 90,91 рубля.

В то же время курс евро снижается на 38 копеек, до 97,68 рубля, а курс юаня — на 7 копеек, до 12,47 рубля.

Ранее, 25 октября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 93 рублей впервые с 12 сентября.

Как рассказал «Известиям» аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских 24 октября, новый виток ослабления рубля до конца 2023 года не ожидается. По его мнению, до конца года возможен рост цен на нефть марки Brent на фоне ожидаемого рекордного дефицита с 2007 года в размере 3,3 млн баррелей в сутки и низких запасов в США.

23 октября инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев привел «Известиям» прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы курс американской валюты будет в диапазоне 90–95 рублей за доллар.