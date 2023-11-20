Курс доллара по итогам торгов упал ниже 89 рублей
Курс доллара по итогам торгов понедельника упал на 1,6 рубля, опустившись до 88,4 рубля, следует 20 ноября из данных регулятора.
Также китайская валюта опустилась до 12,32 рубля, европейская — до 96,7 рубля.
Курс юаня расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) снизился на 15 копеек, а евро — на 1,12 рубля.
15 ноября курс доллара на Мосбирже впервые с начала июля опускался ниже 89 рублей. Стоимость евро при этом падала до 96,4 рубля, а юаня — до 12,2 рубля. За последний месяц российская валюта укрепилась по отношению к американской, европейской и китайской уже более чем на 10%. По мнению экспертов, связано это с ужесточением денежно-кредитных условий.
Тогда же ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила в разговоре с «Известиями», что роста курса рубля до уровней начала 2023 года — до 70–72 рублей за доллар — в текущем году ждать не стоит. К концу 2023 года курс американской валюты к российской может находиться в коридоре 89–93 рублей, спрогнозировала она.