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Курс доллара по итогам торгов упал ниже 89 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара по итогам торгов понедельника упал на 1,6 рубля, опустившись до 88,4 рубля, следует 20 ноября из данных регулятора.

Также китайская валюта опустилась до 12,32 рубля, европейская — до 96,7 рубля.

Курс юаня расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) снизился на 15 копеек, а евро — на 1,12 рубля.

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15 ноября курс доллара на Мосбирже впервые с начала июля опускался ниже 89 рублей. Стоимость евро при этом падала до 96,4 рубля, а юаня — до 12,2 рубля. За последний месяц российская валюта укрепилась по отношению к американской, европейской и китайской уже более чем на 10%. По мнению экспертов, связано это с ужесточением денежно-кредитных условий.

Тогда же ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила в разговоре с «Известиями», что роста курса рубля до уровней начала 2023 года — до 70–72 рублей за доллар — в текущем году ждать не стоит. К концу 2023 года курс американской валюты к российской может находиться в коридоре 89–93 рублей, спрогнозировала она.

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