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Правительство поддержало идею штрафов за непродажу валюты

«Ведомости»: кабмин поддержал идею о штрафах за непродажу валютной выручки
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Правительство поддержало идею о введении штрафов за непродажу валютной выручки. Об этом 20 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, документ есть в распоряжении издания.

Издание указывает, что у правительства также есть ряд замечаний к тексту законопроекта. Например, депутатам рекомендовано определить предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты. Вторым пунктом рекомендовано определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел.

Правительство считает, что авторы законопроекта также некорректно определили временные рамки, в которые можно штрафовать экспортеров за нарушения. Причем учитываться будут не только нарушения, допущенные после вступления поправок в силу, но и произошедшие с 11 октября 2023 года, когда вышел президентский указ, обязавший компании продавать валютную выручку, передает РБК.

Уточняется, что документ был поддержан, потому что устанавливает ответственность за нарушение президентского указа по обязательной продаже валютной выручки. Указ действует полгода.

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Партнер Capital Lab Евгений Шатов 14 ноября рассказал «Известиям» о последствиях введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По мнению эксперта, мера коснулась 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

Шатов отметил, что экспортеров обязали продавать валютную выручку, чтобы рубль укрепился. Российская валюта действительно укрепилась, однако, по мнению эксперта, причиной укрепления рубля может быть не только введение обязательства продавать валютную выручку, но также и повышение ставки Центробанком РФ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 4 ноября заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах и в этих параметрах он будет находиться и дальше.

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