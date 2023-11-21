Песков назвал Налоговую службу РФ одной из самых передовых

В России одна из самых передовых налоговых служб, этим можно хвастаться. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после встречи президента России Владимира Путина с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«Егоров доложил о предварительных итогах работы налоговой службы. У нас одна из самых передовых налоговых служб в мире, которая постоянно развивается. Этим можно хвастаться вполне обосновано», — сообщил Песков журналистам.

Он напомнил, что встреча Путина и Егорова состоялась накануне поздно вечером. Глава государства поздравил его с Днем работника налоговых органов. Егоров доложил о работе налоговых служб.

По словам Егорова, за счет снижения административной нагрузки снизилось вдвое число проверок. Также появились первые результаты после введения единого налогового счета. Егоров отметил, что налоговая система в России стала прозрачнее, что повысило уровень собираемости налогов.

Позже, 21 ноября, Егоров сообщил, что ФНС, в частности, работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. Он отметил, что ФНС уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты. социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.