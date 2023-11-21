В ФНС объяснили претензии ведомства к российским блогерам

Возникновение претензий к блогерам по уплате налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли», при этом не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса». Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — рассказал он РБК.

Кроме того, по словам главы ФНС, каких-либо политических причин для проверок блогеров не было. В их отношении были обычные проверки, «которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов».

«Было два-три кейса с неуплатой налогов. И те, кто «уточнился», прекрасно работают дальше. По-моему, ответ очевиден», — подчеркнул Егоров.

Он обратил внимание, что часть таких предпринимателей в сфере информационных услуг работала по закону, а другие, искажающие налоговую базу, разделились на два блока: некоторые всё же получают рассрочки и выходят в легальное поле, а другие противодействуют.

С начала 2023 года в отношении ряда блогеров были возбуждены уголовные дела.

Так, в марте было возбуждено уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год, но реальная сумма оказалась больше. Позже, 19 ноября, пара выплатила ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством.

Блогер Елена Блиновская сейчас находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 24 октября Замоскворецкий суд Москвы продлил ей еще на три месяца срок домашнего ареста. До этого в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета в общей сумме более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области.

Блогера Аяза Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы, его заключили под стражу до 16 декабря. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам адвоката Никиты Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей. Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.