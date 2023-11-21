На Украине сообщили о призывах Запада к переговорам с Россией

Киев обеспокоен, что некоторые западные страны стали указывать на необходимость диалога с Москвой. Об этом 20 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по <...> прекращению огня и так далее», — говорится в заявлении Данилова на сайте СНБО.

Политик отметил, что это происходит из-за того, что некоторые союзники Украины боятся Россию. Данилов также предрек появление «новой оси» через 15–20 лет, в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и Россия, а также некоторые европейские страны, в том случае если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к России.

Данилов заявил, что понимает, насколько цели Киева и отдельных западных стран в вопросе Крыма различаются. Он также назвал идею «вернуть» полуостров «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если президент Владимир Зеленский не согласится на мирные переговоры с Россией. Тогда экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.