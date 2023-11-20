Байден помиловал индеек Свободу и Колокола в преддверии Дня благодарения

В рамках ежегодной церемонии в преддверии Дня благодарения в США американский президент Джо Байден помиловал индеек Свободу и Колокола. Трансляцию вел 20 ноября Белый дом.

«Настоящим я прощаю Свободу и Колокола! Хорошо. Поздравляем, птицы!» — сказал лидер Соединенных Штатов и отметил, что они «по-новому понимают слова «пусть звенит свобода».

Телеканал CBS News отметил, что птицы родом из города Уилмар штата Миннесота. В этом году 76-я по счету традиционная церемония помилования президентом индеек пришлась на день рождения Байдена. Ему исполнился 81 год.

В прошлом году Байден помиловал индеек с кличками Шоколадка и Крошка. Ежегодная традиция гарантирует, что птицы не станут основным блюдом на чьем-то обеденном столе.

Традиция чествования индейки на День благодарения была основана в 1947 году. Тогда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков в первый раз подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди.

Первую же официальную церемонию помилования индейки провел Джордж Буш — старший в 1989 году.