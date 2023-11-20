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Евродепутат назвал причину закрытия Финляндией четырех КПП на границе с Россией

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Фото: ТАСС/IMAGO/Miska Puumala
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Решение о закрытии четырех пограничных пунктов почти наверняка является подлинным национальным решением Финляндии, заявил 20 ноября «Известиям» евродепутат Гуннар Бэк.

«Я не думаю, что Финляндия закрыла свои четыре пункта пограничного контроля по указанию ЕС. Комиссия ЕС под руководством [Урсулы] фон дер Ляйен активно проводила политику африканизации и исламизации ЕС. Причина, стоящая за этой, казалось бы, экономически иррациональной политикой, заключается в том, что если все государства-члены перестанут быть национальными государствами и преобразуются в мультикультурные образования, где европейцев быстро вытеснят африканцы, которые, вероятно, станут большинством в Европе до 2050 года, они больше не будут возражать против полномасштабной интеграции в ЕС», — указал он.

По его словам, Финляндия вместе с Данией и большинством восточноевропейских государств выступают против политики открытых дверей фон дер Ляйен в области миграции и африканизации. По этой причине нынешнее финское правительство стремится усилить контроль за перевозками в ЕС, объяснил он.

«Таким образом, решение о закрытии четырех пограничных пунктов почти наверняка является подлинным национальным решением, а не актом соблюдения брюссельского диктата», — сказал Бэк.

Также он указал на то, что единственная причина, по которой Брюссель не критикует действия Финляндии, заключается в том, что республика закрывает границу с Россией, а ЕС стремится обвинить РФ в некоторых своих миграционных проблемах.

«В любой другой ситуации ЕС отнесся бы к Финляндии очень критически», — заключил евродепутат.

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Четыре пункта пропуска на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. В Финляндии объяснили такой шаг ухудшением ситуации с миграцией, а также отметили, что готовы на более решительные меры при необходимости.

20 ноября МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе двух стран. В этот же день финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара допустил возможность закрытия всей восточной границы с РФ.

Также в этот день пограничная служба Финляндии сообщила о прибытии первых 35 беженцев на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Салла» на границе с РФ. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Он призвал учитывать этот факт «в принятии политических решений».

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