Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ

Сотрудники погрануправления передали правоохранителям шесть граждан с границы Финляндии и России. Об этом 20 ноября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, правоохранители рассмотрят вопрос о том, нужно ли привлечь их к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, так как они незаконно находились на территории РФ.

Источник указал, что сейчас также рассматривается вопрос о их размещении в центре временного содержания иностранцев для решения вопроса о депортации. Отмечается, что у одних была туристическая виза, у других — студенческая.

Собеседник добавил, что шесть человек выявили непосредственно на границе, еще пятеро жили в гостинице на территории Кандалакшского района Мурманской области. Всего правоохранителям были переданы 11 иностранцев.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Эти решения вызвали волну негодования как в России, так и в самой Финляндии. Так, 17 ноября финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

20 ноября МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе двух стран. В МИД РФ подчеркнули, что принятое финскими властями решение о закрытии КПП является провокационным и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, отметил, что российская сторона сожалеет о такой политике финского правительства, поскольку у России и Финляндии есть давние добрососедские отношения.