Беженцы на границе с Финляндией рассказали «Известиям» об обстановке

Беженцы с Ближнего Востока и из африканских стран, пытающиеся в поисках лучшей жизни попасть в Финляндию из России, рассказали корреспонденту «Известий» Екатерине Моран об обстановке под Костомукшей.

Так, беженец из Сирии по имени Муди заявил, что находится на границе с тремя детьми и надеется попасть в Финляндию, чтобы обеспечить для них счастливое будущее. Он добавил, что вместе с ним счастливого шанса ожидают беженцы из многих стран, однако они не могут перейти границу и достичь своей цели.

«Думаю, здесь 25–30 человек. Я не считал», — уточнил Муди.

Другой сирийский беженец Муса Таки сообщил, что он приехал в Россию вместе с группой других беженцев, чтобы попасть в Финляндию, но граница оказалась закрытой. Он поблагодарил российских военных, находящихся на границе, за помощь с пропитанием.

«Мы здесь находимся уже целые сутки. Мы не сможем вернуться обратно в Сирию, это очень опасно. Тут жить невозможно, очень холодно», — добавил он.

Сомалийский беженец по имени Майлариф рассказал, что до этого он три раза пытался пересечь латвийскую границу и пять раз — польскую. Он заявил, что сейчас на его родине идет война, в которой погибают мирные жители. Он уехал оттуда в поисках мирной жизни в Европе. Так, из Сомали он добрался до Ирана, а затем через Турцию попал в Россию.

«Мы стали заложниками непростой ситуации, но мы по-прежнему верим, что нам удастся достичь цели, хотя каждый раз у нас появляются какие-то препятствия», — поделился Майлариф.

Четыре пункта пропуска на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. В Финляндии объяснили такой шаг ухудшением ситуации с миграцией, а также отметили, что готовы на более решительные меры при необходимости.

20 ноября МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе двух стран. В этот же день финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара допустил возможность закрытия всей восточной границы с РФ.

Также в этот день пограничная служба Финляндии сообщила о прибытии первых 35 беженцев на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Салла» на границе с РФ. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Он призвал учитывать этот факт «в принятии политических решений».