Подводная лодка ВМФ Британии едва не затонула
Британская атомная подводная лодка едва не затонула в Атлантическом океане, пишет газета The Sun. Субмарина могла пойти на дно из-за поломки глубиномера, передает телеканал «Известия». На борту атомной подводной лодки находились 140 человек. Во время маневров датчики неожиданно вышли из строя. В результате сбоя подлодка едва не вошла в опасную зону. По данным The Sun, субмарина несла баллистические ракеты Trident 2. Как пишет издание, катастрофы удалось избежать благодаря инженерам.
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