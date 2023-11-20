Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Эксперт объяснил рост биржевой стоимости бензина

Шатов: рост биржевых цен бензина вряд ли скажется на стоимости на заправках
0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов 20 ноября выросла, следует из данных сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Так, цена Аи-92 увеличилась на 1,67%, до 49,678 тыс. рублей за 1 т, Аи-95 — на 1,47%, до 52,536 тыс. рублей за 1 т. Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что изменение стоимости обусловлено отменой временного запрета на экспорт бензина из РФ. Кроме того, по его словам, это вряд ли скажется на стоимости топлива на заправках.

«Рост стоимости бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» обусловлен решением правительства отменить временный запрет на экспорт бензина из России. Скорее всего, этот рост будет краткосрочным и вряд ли окажет влияние на стоимость топлива на российских заправках. Объясняется это тем, что доля бензина, уходящего на экспорт от общих объемов его производства в России, всегда была незначительная — от 10 до 14%, в отличие от дизельного топлива (более 50% в 2022 году). То есть производимый бензин в основном предназначен для внутреннего рынка и на формирование цены оказывает влияние внутренний спрос», — отметил эксперт.

По его словам, учитывая тот факт, что пик спроса приходится на сезон летних отпусков (начало лета — середина октября), в настоящее время на внутреннем рынке нет предпосылок для повышенного спроса на бензин, что могло бы привести к росту стоимости на заправках. Если это и произойдет, то скорее ближе к новогодним праздникам, добавил Шатов.

«Ситуация с топливом понемногу улучшается»
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов — о мерах по стабилизации рынка, комфортной стоимости нефти и перспективах договоренностей с Турцией о газовом хабе

Правительство России приняло решение снять временный запрет на экспорт бензина 17 ноября. Он действовал с 21 сентября.

О рассматривающейся отмене ограничения еще 8 ноября сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович предполагал, что после такого шага цены могут немного подняться.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023