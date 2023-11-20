Эксперт объяснил рост биржевой стоимости бензина

Биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов 20 ноября выросла, следует из данных сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Так, цена Аи-92 увеличилась на 1,67%, до 49,678 тыс. рублей за 1 т, Аи-95 — на 1,47%, до 52,536 тыс. рублей за 1 т. Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что изменение стоимости обусловлено отменой временного запрета на экспорт бензина из РФ. Кроме того, по его словам, это вряд ли скажется на стоимости топлива на заправках.

«Рост стоимости бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» обусловлен решением правительства отменить временный запрет на экспорт бензина из России. Скорее всего, этот рост будет краткосрочным и вряд ли окажет влияние на стоимость топлива на российских заправках. Объясняется это тем, что доля бензина, уходящего на экспорт от общих объемов его производства в России, всегда была незначительная — от 10 до 14%, в отличие от дизельного топлива (более 50% в 2022 году). То есть производимый бензин в основном предназначен для внутреннего рынка и на формирование цены оказывает влияние внутренний спрос», — отметил эксперт.

По его словам, учитывая тот факт, что пик спроса приходится на сезон летних отпусков (начало лета — середина октября), в настоящее время на внутреннем рынке нет предпосылок для повышенного спроса на бензин, что могло бы привести к росту стоимости на заправках. Если это и произойдет, то скорее ближе к новогодним праздникам, добавил Шатов.

Правительство России приняло решение снять временный запрет на экспорт бензина 17 ноября. Он действовал с 21 сентября.

О рассматривающейся отмене ограничения еще 8 ноября сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович предполагал, что после такого шага цены могут немного подняться.