Эксперт оценил последствия возможного снятия запрета на экспорт бензина

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил журналистам, что правительство обсуждает возможность снятия частичного запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92, а также более низкого октанового числа. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» 9 ноября, что после такого решения цены могут немного подняться.

«Есть риски, чуть-чуть, что из-за этого цена внутри страны может вырасти. Но есть и плюсы: компании зарабатывают на экспорте, платят налоги, бюджетные поступления увеличиваются», — объяснил он.

По словам эксперта, раз в Минэнерго начинают говорить, что уже пора снимать экспортные ограничения, значит, в министерстве видят, что, во-первых, ситуация на внутреннем рынке более-менее стабилизировалась.

«А во-вторых, они видят, что может быть эффект переполнения, когда нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему производят нефтепродукты, а внутренний рынок до конца их полностью потребить не может, так что Министерство энергетики в этой ситуации видит, что пора открывать возможности для экспорта», — отметил Митрахович.

Ранее, 5 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что запрет на экспорт будет продолжаться по мере необходимости и, как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие решения.

С 21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго объяснили, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок.