Напрасные связи: контроль за фиктивными сделками хотят ужесточить

Минфин ужесточает контроль за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам, чтобы при продаже, прежде всего товаров биржевой торговли, компании использовали рыночные цены. Согласно новым правилам, взаимозависимыми будут считаться в том числе все контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом. Ключевая задача поправок — минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков. Ряд экспертов полагают, что данный законопроект поспособствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Однако его критики уверены: сама логика изменений противоречит базовым принципам ведения бизнеса и может отрицательно повлиять на предпринимательскую активность. Подробности — в материале «Известий».

Тайны нерыночных сделок

Госдума приняла правительственный законопроект о сокращении возможности уклонения от уплаты налогов бизнесом при помощи использования нерыночных сделок . Данные нормы были оформлены в качестве поправок к большому налоговому бюджетообразующему законопроекту.

Документ Минфина и ФНС РФ радикально меняет подход к администрированию трансфертного ценообразования. После вступления данного проекта в силу расширится круг так называемых взаимозависимых лиц, увеличится глубина их проверки налоговиками, до 40% от корректировки налоговой базы вырастут штрафы, изменится подход к определению рыночной цены.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, расширится и перечень лиц, которых будут признавать взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых по критерию рыночного характера выставляемых цен. По новым правилам, если налоговый орган придет к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами совершаются по искусственно заниженным ценам, государство будет вправе самостоятельно повышать цену сделок (ради доначисления налогов) до уровня среднерыночных — до медианного значения рыночного интервала цены.

В РФ договоры между взаимозависимыми лицами не запрещены, однако должным образом контролируются ФНС. По закону физические и юридические лица признаются взаимозависимыми, когда их действия могут воздействовать на экономическую деятельность друг друга. ФНС тщательно контролирует такие сделки, включая случаи, когда родственники пытаются заключить фиктивные сделки для налоговых вычетов или искусственно занижают стоимость договоров с целью уменьшения налоговых обязательств.

Налоговый кодекс признает взаимозависимыми участниками бизнес-процессов:

— супругов, родителей (или усыновителей) и детей, братьев и сестер, опекунов (попечителей) и подопечных;

— организации, если одна из них владеет более 25% другой;

— людей и организации, если физлицо владеет более 25% этой организации;

— начальников и подчиненных;

— организации и их руководителей;

— организации, в которых руководителем является одно и то же лицо;

— организации, в которых органы управления более чем на 50% состоят из одних и тех же лиц, их супругов, детей, родителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом, если налоговые органы выявят использование нерыночных цен, разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет рассматриваться как дивиденды и облагаться налогом у источника в размере 15%. Штрафные санкции также ужесточаются до 50% от суммы, на которую была занижена цена сделки.

Справка «Известий» Федеральная налоговая служба за первое полугодие 2021 года провела на 140% больше проверок контролируемых сделок, чем за весь предыдущий год. А на 1 сентября 2022 года ФНС выполнила 68 проверок полноты уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, по итогам вынесла 39 решений о доначислении налога на прибыль на общую сумму 10,5 млрд рублей.

Затруднит реализацию «серых» схем

Новые правила налогового администрирования трансфертного ценообразования (ТЦО) декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько характеризует как ситуацию, когда «крутые времена требуют крутых решений». Можно ли было ожидать ужесточения контроля за ТЦО? Безусловно, полагает он, по целому ряду причин и предпосылок.

Не в последнюю очередь на радикализацию налоговых мер повлияли поведенческие модели трансграничного бизнеса, пожелавшего воспользоваться ситуацией прекращения обмена фискально-финансовой информацией ряда иностранных государств с РФ.

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По мнению Вадима Засько, корректировка законодательства в сфере ТЦО должна минимизировать бюджетные потери, связанные с размыванием налоговой базы по налогу на прибыль.

Законопроект предусматривает такие меры, как ограничения на использование офшорных юрисдикций, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов.

— Обязательное декларирование нерыночных сделок и раскрытие связанных лиц позволит доказать их законность и обоснованность, а также сделать данное направление бизнеса более прозрачным , — объясняют в Национальной ассоциации развития инноваций, предпринимательства и самозанятости (НАРИПС). — Примеры уклонения от уплаты налогов с помощью нерыночных сделок могут включать ситуации, когда компания специально занижает цены на продажу товаров другой связанной компании, чтобы уменьшить свою налогооблагаемую базу. Такие схемы могут приводить к убыткам для государства и, как следствие, снижению общественных доходов.

Однако не стоит забывать и о возможностях для бизнеса, указывают в НАРИПС. Данный законопроект может оказать на бизнес следующий положительный эффект: создание более честной и прозрачной налоговой системы, что может повысить доверие со стороны инвесторов и бизнес-партнеров.

— Он даст возможность установить стабильные правила игры, где бизнес будет иметь возможность планировать свои действия и финансовые стратегии на основе более предсказуемых налоговых правил, — говорят в Национальной ассоциации развития инноваций, предпринимательства и самозанятости. — Законопроект позволит предотвратить негативное влияние уклонения от уплаты налогов на конкуренцию, благодаря чему могут быть созданы равные условия для всех бизнесов и предотвращена избыточная конкуренция со стороны компаний, которые используют нерыночные сделки для снижения налоговых обязательств.

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Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финуниверситета при правительстве РФ Константин Харченко замечает, что этот законопроект является очередным звеном на пути к укреплению национальной экономики, сокращению неоправданных «утечек» и «перетоков» прибыли в недружественные страны. Во многом это очередное звено политики, зафиксированной в недавнем указе президента РФ, который установил для ряда категорий экспортеров требование продавать в России часть валютной выручки.

Одной из предпосылок принятия данного законопроекта является невозможность в современных условиях сотрудничать ФНС России с налоговыми органами недружественных стран.

Как считает эксперт, существенного пресечения уклонения от налогов достичь вряд ли удастся, однако принятие соответствующего закона заметно усложнит реализацию «серых» схем.

Как не пережать кровоток

Вместе с тем у новых правил есть и критики. В НАРИПС, например, замечают, что даже после принятия законного акта бизнес в определенной мере продолжит идти на ухищрения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Скорее всего, будут использоваться технологии шифрования для обхода правил обязательного хранения данных , — рассказали «Известиям» в ассоциации. — Лица будут идти на создание дочерних компаний или партнерств с зарубежными фирмами для перевода прибылей и избегания уплаты налогов, разрабатывать новые продукты или услуги, которые не подпадают под действие закона и могут быть продвинуты на рынок.

У партнера «Пепеляев Групп» Ксении Литвиновой данный законопроект вызывает ряд вопросов в отношении внесения столь значительных изменений в порядок регулирования трансфертного ценообразования на стадии второго чтения. То есть без должного предварительного обсуждения профессиональным сообществом, без пояснительной записки инициаторов законопроекта, без оценки его воздействия на бизнес-среду.

Кроме того, эксперт сомневается в части соответствия предлагаемого регулирования основным принципам налогообложения (равенство налогоплательщиков, наличие экономического основания налога) и качественной законодательной техники.

По суждению Ксении Литвиновой, утратив возможность выплаты процентов, роялти, дивидендов с существовавшей ранее низкой налоговой нагрузкой, бизнес, возможно, в качестве альтернативы будет смотреть в сторону изменения цен, особенно по товарным сделкам, позволяющим оставить часть прибыли за рубежом (вывести ее за рубеж).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заложенные в законопроект инструменты пересмотра цен при проведении налогового контроля в совокупности с размером штрафа за неуплату (неполную уплату) налога в результате применения нерыночных цен в контролируемых сделках, по мысли собеседницы из «Пепеляев Групп», являются мощным стимулом не делать этого, так как потенциальная сумма налогового риска (совокупный размер налоговых доначислений, пени и штрафа), по сути, становится сопоставимой с суммой дохода, полученного иностранной стороной сделки без надлежащего обложения на территории РФ.

Очевидно, что в данный момент российский бизнес перестраивается с ведения экспортно-импортных операций с европейскими и американскими компаниями на торговлю с дружественными странами из Азии, с Ближнего Востока и Китаем.

— И это не только торговля товарами, произведенными или потребляемыми непосредственно в этих странах, но возможность построения логистических цепочек от производителя к потребителю через промежуточные юрисдикции , — отмечает советник налоговой службы первого ранга, партнер, руководитель налоговой практики О2Consulting Татьяна Сафонова. — В данном случае налоговая нагрузка становится одним из важнейших рыночных факторов для оценки норм рентабельности внешнеторговых операций.

Задача регулятора — предотвратить снижение валютной выручки, подлежащей возврату в РФ, за счет необоснованного занижения экспортных цен . Более мягкое влияние путем закручивания гаек косвенно за счет усиления контроля злоупотребления правом, с одной стороны, лучше, чем прямое увеличение налогов и введение специальных сборов с бизнеса, уверена Сафонова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— С другой стороны, это, как не крути, негативно влияет на налоговые и административные издержки бизнеса, снижает возможность гибкого управления международными денежными потоками , — размышляет эксперт О2Consulting. — Со своей стороны бизнес будет пытаться модернизировать и усложнять цепочки поставок, но в конечном счете дополнительные издержки этого усложнения будут перекладываться на потребителей и отразятся на стоимости импортных товаров, что негативно повлияет на инфляцию.

Сейчас, по ее словам, регулятору нужно быть очень осторожным, чтобы не пережать бизнесу кровоток.

— Ведь вся надежда сейчас именно на производство высокотехнологичной продукции, востребованной на мировом рынке, и приток в страну валютной выручки от ее реализации, — подчеркивает Татьяна Сафонова. — Этот процесс желательно стимулировать, а не повышать его себестоимость.

Председатель Ассоциации защиты бизнеса в России Юрий Копачев убежден, что сама логика нового проекта закона является абсолютно некорректной, противоречащей базовым принципам ведения бизнеса и, по его мнению, будет крайне отрицательно влиять на экономическую активность.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Ключевое здесь — а кто определяет рыночность сделки? Сотрудник ФНС? Росфинмониторинг? ОБЭП? Кто определяет и трактует критерии? Такой закон открывает в том числе и большое окно для злоупотреблений, создает очередной пакет рисков для бизнеса, — предполагает Юрий Копачев. — В непростое для экономики время логично было бы ожидать не усиления давления на бизнес, а, наоборот, создания условий для более простого регулирования, мотивирования бизнеса к развитию, упрощения всевозможных регуляторных требований.