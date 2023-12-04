Средства производств: доходы российских компаний упали вдвое

Доходы российских компаний значительно сокращаются, выяснили «Известия». За первое полугодие организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2022-го, — 342 трлн рублей, следует из последних данных ФНС. Отчетности крупнейших игроков за девять месяцев подтверждают тренд. Причина — в снижении цен на энергоресурсы, сокращении потребительского спроса и нарушении логистики из-за санкций, пояснили эксперты. При этом прибыль в первом полугодии росла. Почему показатели двигаются разнонаправленно и опасна ли эта ситуация для экономики — в материале «Известий».

У кого снизилась выручка

За первые шесть месяцев доходы российских компаний снизились в два раза по сравнению с первым полугодием 2022-го, следует из данных аналитического портала ФНС, которые публикуются с большим лагом. Показатель снизился с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей. Он рассчитывается исходя из сведений отчетности на основании деклараций по налогу на прибыль организаций по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы» без учета всех видов расходов налогоплательщиков, поясняется на портале ФНС. «Известия» направили запрос в налоговую о более оперативных данных.

Отчетности крупнейших компаний за девять месяцев 2023-го, которые изучили «Известия», подтверждают тренд на снижение доходов. Например, выручка «Газпрома» снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «Интер РАО» — на 43%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%. «Известия» направили запросы в эти компании и другим крупнейшим игрокам.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В «Русале» отметили, что за шесть месяцев выручка компании снизилась на 16,9%, до $5,95 млрд. На фоне давления на российских производителей со стороны недружественных стран, попыток запрета поставок алюминия и его производных на европейские рынки, а также «гибкой» экспортной пошлины, введенной в РФ с 1 октября, состояние алюминиевой отрасли можно охарактеризовать как тяжелое, добавили там.

При этом в пресс-службе X5 Group сообщили, что выручка в первом полугодии составила 1,46 трлн рублей, это на 17,3% выше, чем за аналогичный период 2022-го.

Однако тенденцию на общее сокращение доходов подтверждают данные ЦБ. За три квартала выручка крупнейших российских экспортеров нефти и газа сократилась на 41% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Уточняется, что показатель рассчитан по 10 нефтяным и двум газовым компаниям.

Почему падают доходы компаний

Одной из причин такой динамики может быть падение поступлений средств нефтегазовых организаций, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин. По данным Минфина, средняя цена на марку российской Urals в январе–ноябре 2023 года в среднем составляла $62,89 за баррель, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2022-го ($78,32).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Другая причина — высокая база 2022 года, когда резко росли и доходы, и расходы бизнеса, отметил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов. В 2022 году выручка предприятий превысила квадриллион рублей. Это почти в два раза больше показателя 2021-го, когда она составила 655 трлн рублей.

— Если посмотреть на динамику роста выручки и затрат предыдущих лет, то в первом полугодии 2023-го был откат на уровень более репрезентативного восстановительного 2021-го, — отметил Виталий Аристархов.

На сокращение доходов повлиял и спад покупательной способности внутри страны на фоне роста инфляции, заявил генеральный директор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель. Компании снижают цены и стараются сдерживать их рост, чтобы сохранить потребителей. «Известия» направили запрос в Минэк.

— Также на доходы предприятий оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек, перестроение процессов производства, — отметил Сергей Гебель.

На сайте ФНС отмечается, что низкая динамика I квартала 2023-го к аналогичному периоду 2022-го в том числе обусловлена изменениями законодательства в части признания курсовых разниц (теперь они учитываются в составе внереализационных расходов).

Какие есть риски от сокращения доходов

В случае существенного снижения доходов компании самый часто встречающийся риск — прекращение деятельности, банкротство как самой организации, так и ее учредителей, отметил генеральный директор «Бизнес консалтинг GRANDIS» Александр Михайлов. Такая ситуация опаснее для малого и среднего предпринимательства в сферах торговли, недвижимости, всех видов услуг, включая медицинские, сказал он.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Покупательная способность рубля падает, а значит, при снижении доходности предприятий они теряют возможность обеспечивать достойной оплатой своих сотрудников, что может привести к очередному кризису, назвал еще один риск член московского регионального отделения «Деловой России», управляющий «АСТРА-СБ» Антон Вдовиченков.

При этом финансовое положение компаний не такое уж страшное. Несмотря на значительное сокращение доходов, их прибыль в первом полугодии выросла на 31%, до 18,1 трлн, следует из данных ФНС за шесть месяцев. Один показатель растет на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами, полагает Федор Акулинин из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По итогам года прибыль предприятий может вырасти на 8–10% к прошлому году на фоне более слабого курса рубля в 2023 году (это идет на пользу экспортерам) и восстановления спроса со стороны потребителей, полагает генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.

Что касается доходов, то маловероятно, что до конца года ситуация вернется к показателям прошлых лет, но поддержка бизнеса и стимулирование со стороны государства могут поспособствовать росту несырьевого сектора, полагает управляющий «АСТРА-СБ» Антон Вдовиченков. Геополитическая ситуация и уровень цен на нефть продолжат серьезно влиять на отечественную экономику еще не один год, подытожил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рисков недопоступления налогов из-за сокращения доходов компаний нет, считает Федор Акулинин из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он добавил: проблема не будет критичной при условии стабилизации внутриэкономической ситуации и высоких темпов развития военно-промышленного комплекса.

— Основные источники поступлений в казну — налоги на добычу полезных ископаемых, на добавленную стоимость и на прибыль. Рост экономики позволяет надеяться, что показатель продолжит увеличиваться, — согласен Виталий Аристархов из FinExpertiza.

При этом в первом полугодии в федеральный бюджет поступило на 14% меньше сборов, чем в прошлом, отметил эксперт.