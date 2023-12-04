 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили наказывать за повторную продажу табачной продукции детям
Армия
Группа отряда «Барс» в неравном бою уничтожила более 15 боевиков ВСУ
Мир
Болтон заявил о победе РФ в случае прекращения помощи Киеву из США
Происшествия
ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Мир
Экс-разведчик Пентагона Риттер призвал Украину к смирению перед неизбежным
Мир
ЦАХАЛ сообщила об обстреле Сирии в ответ на удар с ее стороны
Мир
ХАМАС заявило о подрыве туннелей с военными ЦАХАЛ
Мир
Белый дом заявил об отчаянной нужде в дополнительных деньгах для Украины
Мир
В ЦАХАЛ заявили о найденных 800 шахтах туннелей ХАМАС в секторе Газа
Мир
Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге
Мир
В ЦАХАЛ заявили о нанесении 10 тыс. авиаударов по сектору Газа
Мир
Йеменские хуситы напали на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе
Мир
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об активных боевых действиях на юге сектора Газа
Происшествия
На востоке Москвы вспыхнул пожар на заводе специализированных автомобилей
Экономика
В России предложили создать реестр неналоговых платежей
/

Средства производств: доходы российских компаний упали вдвое

Почему при этом прибыль растет и сохранится ли тренд к концу года
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доходы российских компаний значительно сокращаются, выяснили «Известия». За первое полугодие организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2022-го, — 342 трлн рублей, следует из последних данных ФНС. Отчетности крупнейших игроков за девять месяцев подтверждают тренд. Причина — в снижении цен на энергоресурсы, сокращении потребительского спроса и нарушении логистики из-за санкций, пояснили эксперты. При этом прибыль в первом полугодии росла. Почему показатели двигаются разнонаправленно и опасна ли эта ситуация для экономики — в материале «Известий».

У кого снизилась выручка

За первые шесть месяцев доходы российских компаний снизились в два раза по сравнению с первым полугодием 2022-го, следует из данных аналитического портала ФНС, которые публикуются с большим лагом. Показатель снизился с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей. Он рассчитывается исходя из сведений отчетности на основании деклараций по налогу на прибыль организаций по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы» без учета всех видов расходов налогоплательщиков, поясняется на портале ФНС. «Известия» направили запрос в налоговую о более оперативных данных.

Отчетности крупнейших компаний за девять месяцев 2023-го, которые изучили «Известия», подтверждают тренд на снижение доходов. Например, выручка «Газпрома» снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «Интер РАО» — на 43%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%. «Известия» направили запросы в эти компании и другим крупнейшим игрокам.

сотрудник
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В «Русале» отметили, что за шесть месяцев выручка компании снизилась на 16,9%, до $5,95 млрд. На фоне давления на российских производителей со стороны недружественных стран, попыток запрета поставок алюминия и его производных на европейские рынки, а также «гибкой» экспортной пошлины, введенной в РФ с 1 октября, состояние алюминиевой отрасли можно охарактеризовать как тяжелое, добавили там.

При этом в пресс-службе X5 Group сообщили, что выручка в первом полугодии составила 1,46 трлн рублей, это на 17,3% выше, чем за аналогичный период 2022-го.

Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников
Насколько больше им стали платить и как это отражается на инфляции

Однако тенденцию на общее сокращение доходов подтверждают данные ЦБ. За три квартала выручка крупнейших российских экспортеров нефти и газа сократилась на 41% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Уточняется, что показатель рассчитан по 10 нефтяным и двум газовым компаниям.

Почему падают доходы компаний

Одной из причин такой динамики может быть падение поступлений средств нефтегазовых организаций, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин. По данным Минфина, средняя цена на марку российской Urals в январе–ноябре 2023 года в среднем составляла $62,89 за баррель, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2022-го ($78,32).

добыча нефти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Другая причина — высокая база 2022 года, когда резко росли и доходы, и расходы бизнеса, отметил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов. В 2022 году выручка предприятий превысила квадриллион рублей. Это почти в два раза больше показателя 2021-го, когда она составила 655 трлн рублей.

— Если посмотреть на динамику роста выручки и затрат предыдущих лет, то в первом полугодии 2023-го был откат на уровень более репрезентативного восстановительного 2021-го, — отметил Виталий Аристархов.

На сокращение доходов повлиял и спад покупательной способности внутри страны на фоне роста инфляции, заявил генеральный директор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель. Компании снижают цены и стараются сдерживать их рост, чтобы сохранить потребителей. «Известия» направили запрос в Минэк.

— Также на доходы предприятий оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек, перестроение процессов производства, — отметил Сергей Гебель.

На сайте ФНС отмечается, что низкая динамика I квартала 2023-го к аналогичному периоду 2022-го в том числе обусловлена изменениями законодательства в части признания курсовых разниц (теперь они учитываются в составе внереализационных расходов).Графика

Какие есть риски от сокращения доходов

В случае существенного снижения доходов компании самый часто встречающийся риск — прекращение деятельности, банкротство как самой организации, так и ее учредителей, отметил генеральный директор «Бизнес консалтинг GRANDIS» Александр Михайлов. Такая ситуация опаснее для малого и среднего предпринимательства в сферах торговли, недвижимости, всех видов услуг, включая медицинские, сказал он.

сотрудник
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Покупательная способность рубля падает, а значит, при снижении доходности предприятий они теряют возможность обеспечивать достойной оплатой своих сотрудников, что может привести к очередному кризису, назвал еще один риск член московского регионального отделения «Деловой России», управляющий «АСТРА-СБ» Антон Вдовиченков.

При этом финансовое положение компаний не такое уж страшное. Несмотря на значительное сокращение доходов, их прибыль в первом полугодии выросла на 31%, до 18,1 трлн, следует из данных ФНС за шесть месяцев. Один показатель растет на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами, полагает Федор Акулинин из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Персидский отлив: почему нефтяные цены вновь начали падать
Удешевление черного золота в этот раз не создаст проблем для России

По итогам года прибыль предприятий может вырасти на 8–10% к прошлому году на фоне более слабого курса рубля в 2023 году (это идет на пользу экспортерам) и восстановления спроса со стороны потребителей, полагает генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.

Что касается доходов, то маловероятно, что до конца года ситуация вернется к показателям прошлых лет, но поддержка бизнеса и стимулирование со стороны государства могут поспособствовать росту несырьевого сектора, полагает управляющий «АСТРА-СБ» Антон Вдовиченков. Геополитическая ситуация и уровень цен на нефть продолжат серьезно влиять на отечественную экономику еще не один год, подытожил он.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рисков недопоступления налогов из-за сокращения доходов компаний нет, считает Федор Акулинин из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он добавил: проблема не будет критичной при условии стабилизации внутриэкономической ситуации и высоких темпов развития военно-промышленного комплекса.

— Основные источники поступлений в казну — налоги на добычу полезных ископаемых, на добавленную стоимость и на прибыль. Рост экономики позволяет надеяться, что показатель продолжит увеличиваться, — согласен Виталий Аристархов из FinExpertiza.

Снова мал золотник: нефтяники просят о послаблениях при разработке малых месторождений
Бизнес обещает увеличить добычу и поступления в бюджет — готовы ли власти пойти ему навстречу

При этом в первом полугодии в федеральный бюджет поступило на 14% меньше сборов, чем в прошлом, отметил эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир