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Reuters узнало о сделке певицы Шакиры с налоговыми органами Испании

Reuters: Шакира выплатит €7,3 млн, чтобы избежать суда за мошенничество
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Фото: Global Look Press/David Zorrakino
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Певица Шакира достигла соглашения, позволяющего избежать суда в Барселоне по обвинениям в неуплате €14,5 млн ($15,7 млн) подоходного налога в бюджет Испании в период с 2012 по 2014 год. Об этом 20 ноября сообщило агентство Reuters.

В рамках сделки исполнительница выплатит штраф в размере половины суммы долга, всего более €7,3 млн. Кроме того, артистка согласилась выплатить штраф в размере €438 тыс., чтобы избежать трехлетнего тюремного заключения.

«Это решение о заключении сделки вызвано личными, эмоциональными и сентиментальными причинами, которые не имеют ничего общего с юридическими», — заявила Шакира в заявлении, опубликованном ее представителями.

Артистка отметила, что была готова защищать свою невиновность, но приоритетом для нее остаются дети и карьера.

«Я пришла к выводу, что победа — это не победа, если цена — то, что они отнимают у вас столько лет жизни», — подчеркнула исполнительница.

В отношении Шакиры власти Испании ведут второе расследование по налоговому мошенничеству. Государственные структуры считают, что исполнительница совершила махинации, используя офшоры, уточняет «Газета.Ru». Шакиру подозревают в мошенничестве с налогами на общую сумму около €6 млн в 2018 году.

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Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с нее штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. Тогда звезда утверждала, что у нее нет задолженностей перед государством.

С 2011 года Шакира жила в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике, с которым она рассталась в июне 2022 года из-за его измен. Согласно испанским законам, если человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится ее налоговым резидентом.

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